Taranto, è giallo per una presunta violenza sessuale

TARANTO – E’ giallo a Taranto su una presunta violenza sessuale ai danni di una minore di 17 anni.

L’episodio si sarebbe verificato nella serata di giovedì 31 ottobre in un locale dove si stava svolgendo una festa.

La giovane si è sentita male e ha chiamato l’ambulanza: pronto l’intervento del 118 che l’ha trasportata in ospedale dove i medici hanno riscontrato lesioni compatibili ad una violenza sessuale.

Seguendo i protocolli previsti, sono stati immediatamente informati il medico legale e le forze dell’ordine.

Non è stata presentata alcuna denuncia: ma è partita ugualmente l’indagine della Squadra Mobile, diretta dal dott. Luigi Vessio, per verificare l’accaduto.

Sembra, infatti, che la ragazza abbia confidato ad un parente di aver subito violenza.

E’ in corso anche l’esame dei filmati degli impianti di videosorveglianza vicini al locale in cui si era recata la minore per chiarire i contorni della vicenda.

