Taranto Fc, l’Apex ai tifosi: “Continuiamo a sostenere squadra e staff”

Dopo la dura sconfitta subita dal Taranto a Potenza e in considerazione dello sconforto che sta prevalendo nella tifoseria si registra l’intervento dell’Apex Capital Global, il fondo che sta per compiere il closing per l’acquisizione della società.

Questo il messaggio alla tifoseria:

CONTINUIAMO A SOSTENERE LA SQUADRA E LO STAFF

Cari tifosi rossoblu,

Il risultato di ieri è stato difficile da accettare e vi assicuriamo che si stanno intraprendendo tutte le azioni per migliorare la squadra e nei prossimi giorni questi cambiamenti si materializzeranno.

L’acquisizione del Club sta procedendo come da programmi affinché il tutto sia completato velocemente. Continuiamo a sostenere la squadra e lo staff anche in questa fase di transizione affinché i ragazzi possano tornare a conquistare punti preziosi per il nostro cammino.

Apex Capital Global LLC

