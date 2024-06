Taranto, donna trovata morta in una villa

Una donna, di cui non sono state ancora rese note le generalità, è stata trovata morta in avanzato stato di decomposizione in una villa abbandonata in via Cavallucci Marini 29, in zona Tramontone a Taranto.

La donna, scomparsa da circa dieci giorni, si recava regolarmente nella villa per dare da mangiare a dei cagnolini randagi. L’edificio, disabitato e pieno di rifiuti raccolti dalla strada, è stato il tragico teatro della scoperta del corpo, rinvenuto nel bagno della proprietà. +++ IN AGGIORNAMENTO +++

