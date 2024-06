Riaperta al traffico la Strada Statale 7 Appia

Riaperta al traffico veicolare dopo un breve periodo di chiusura

Anas (Società del Polo infrastrutturale del Gruppo Fs Italiane) ha riaperto al traffico la SS 7“Appia” nel tratto compreso dal km 652,500 al Km 654,800 in corrispondenza del sovrappasso situato al km 652,710 nei pressi della zona “Buffoluto” del Comune di Taranto.

La chiusura al traffico (inizialmente prevista fino al 2 luglio2024) ha interessato tutti gli autoveicoli su tutte le corsie in entrambe le direzioni Taranto-Brindisi e Brindisi-Taranto per consentire la complessa demolizione dell’impalcato, prevista nell’ambito degli interventi per il ripristino strutturale ed il miglioramento sismico del sovrappasso.

I lavori, per un importo complessivo di circa 3,2 milioni di euro, prevedono la sostituzione dell’impalcato in cemento armato, ormai fortemente degradato con un impalcato metallico.

I lavori, per un importo complessivo di circa 3,2 milioni di euro, prevedono la sostituzione dell'impalcato in cemento armato, ormai fortemente degradato con un impalcato metallico.

Laura Milano