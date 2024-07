Taranto, domenica d’apertura per il mercato Salinella

TARANTO – A conferma di quanto previsto dall’ordinanza dirigenziale n. 8 del 12.02.2024 confermato il calendario delle aperture straordinarie dei mercati bisettimanali Salinella e Talsano per l’annualità 2024. L’atto amministrativo, come è noto, ha risposto ad una precisa e circostanziata richiesta delle Associazioni di categoria che avevano proposto un calendario di date che potevano consentire un’ottimale alternanza di operatività. Il mercato Salinella sarà aperto nella giornata di domenica 7 luglio.

“In questi momenti così critici per il settore del commercio e soprattutto per il settore degli ambulanti – si legge in una nota congiunta di CASAIMPRESA TARANTO, CONFESERCENTI PUGLIA, CISL FIVAG FELSA, CONFIMPRESE TARANTO, UNSIC TARANTO UNIONE NAZIONALE SINDACALE IMPRENDITORI E COLTIVATORI, UPALAP UNIONE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE PUGLIESI –

, il dialogo con la PA è assolutamente necessario e quindi l’ordinanza è frutto di una buona collaborazione tra le associazioni e la Pubblica Amministrazione.

Il “mercato” torna ad essere un luogo di incontro, di aggregazione, di socializzazione. Gli ambulanti hanno bisogno di più attenzione e di maggiore fiducia proprio adesso che le aree mercatali ed anche il volume di affari vanno riducendosi giorno per giorno. E’ sotto gli occhi di tutti come gli ambulanti siano stati penalizzati sia dall’emergenza della pandemia Covid sia dalla crisi economico ed anche dal la concorrenza sleale del mercato elettronico. Un buon calendario di aperture straordinarie può rendere più ordinato il lavoro, ravvivare le piazze e contribuire a far rinascere il settore. Appuntamento allora la prossima domenica 7 Luglio al Mercato della Salinella. Più di 150 operatori saranno li al servizio della comunità tarantina.

Ecco le prossime date:

Mercato Salinella Mercato Talsano

7 Luglio 14 Luglio

4 Agosto 11 Agosto

1 Settembre 8 Settembre

6 Ottobre 13 Ottobre

10 Novembre 17 Novembre

1, 8, 15, 22, 29 Dicembre 1, 8, 15, 22, 29 Dicembre



Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author