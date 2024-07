Marina di Ginosa, confermata la Bandiera Verde

MARINA DI GINOSA – A Marina di Ginosa continua a sventolare la Bandiera Verde.

La località rivierasca è tra le 155 città in Italia e all’estero selezionate da ben 2.949 pediatri italiani e stranieri ad aver ottenuto l’ambito riconoscimento.

La cerimonia di consegna si è svolta stamattina a Fasano, alla presenza del Prof. Italo Farnetani, ordinario di Pediatria all’Università United Campus di Malta, Presidente dell’“International Workshop of Green Flags”, oltre che ideatore e coordinatore dell’iniziativa Bandiera Verde.

In rappresentanza del Comune di Ginosa vi ha preso parte l’Assessore alle Politiche Sociali Dania Sansolino.

Per ottenere il vessillo, le spiagge devono essere ritenute comode da raggiungere e con lo spazio necessario fra gli ombrelloni per consentire il gioco libero e indisturbato, il mare deve essere calmo e pulito, con l’acqua che non diventa subito troppo alta e devono essere presenti servizi come bagnini di salvataggio, attrezzature, ristorazione e giochi. Insomma, una spiaggia a misura di bambino e di famiglie.

