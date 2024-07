Forum in Masseria, Ministro Piantedosi: “IA già in uso alle forze dell’ordine, entro i limiti dell’etica”

MANDURIA – La percezione di sicurezza è il tema di apertura dello spazio dedicato al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. “Le nostre città forniscono un dato statistico positivo, ha spiegato il Ministro, rispetto alle città di altri paesi siamo in una posizione migliore. A Roma c’è il problema delle persone senza fissa dimora, si sta pensando con il Comune capitolino ad una tendopoli dove ospitarle, per evitare che si concentrino nella stazione”.

Le prospettive dell’intelligenza artificiale nella sicurezza: “Si, è intimamente legata ai temi della sicurezza. Un esempio: alcuni strumenti di riconoscimento facciale, sono già realtà ed utilizzati. C’è anche addirittura una teoria che parla di capacità predittiva della commissione dei crimini. Bisognerà però operare entro i limiti del diritto e dell’etica, anche se questi problemi non saranno tenuti in conto dalle organizzazioni criminali”.

Ministro perché i nostri poliziotti sono scettici nell’uso del “taser”?

“Per noi è già un sistema che stiamo utilizzando, ha una funzione di deterrenza. Bisogna tenere presente che si tratta di un’alternativa all’arma da fuoco”

