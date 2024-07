Il sindaco Di Feo ospite di “Botta e risposta”: “Restituiamo dignità a Trinitapoli”

Restituire dignità alla città di Trinitapoli, dopo lo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose: l’obiettivo principale lo fissa il sindaco Francesco di Feo eletto alle recenti amministrative di giugno. Un ritorno per di feo, al suo terzo mandato e con un programma ben definito nei primi cento giorni di amministrazione. Ospite di “Botta e risposta”, Francesco di Feo parla delle recenti elezioni, dei rapporti con le opposizioni in consiglio comunale e delle emergenze da affrontare nel breve periodo.

