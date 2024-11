Taranto, diverbio con un consigliere comunale, interviene la Polizia

TARANTO – Ci sarebbe stata qualche parola non gradita, da qui l’intervento della Polizia di Stato. E’ accaduto nella serata di mercoledì 6 novembre nel centro di Taranto dove il consigliere comunale Luigi Abbate avrebbe avuto un diverbio con alcune persone all’interno di un esercizio commerciale. Forse una contestazione alla base dell’episodio, in relazione al ruolo pubblico che ricopre Abbate nella massima assise cittadina, tutto ciò avrebbe fatto alzare la tensione, ma l’episodio non sarebbe degenerato. Anche a causa dell’intervento delle Volanti, la notizia si è rapidamente diffusa in città, al momento non è stata presentata nessuna denuncia.

La Polizia giunta sul posto con una “Volante” ha comunque avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto, anche attraverso la visione delle immagini raccolte dalle telecamere di videosorveglianza.

