Fasano: Auto contro camion, due feriti in ospedale

Ancora un incidente sulla strada statale 172 in agro di Fasano, in provincia di Brindisi. Nella mattinata di oggi, giovedì 7 novembre, si è verificato uno scontro, per cause ancora da chiarite tra una Nissan Qashqai e un camion Iveco. Ad avere la peggio i paseggeri della vettura, padre e figlio, trasportati d’urgenza in ospedale. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, si è recata una squadra dei vigili del fuoco, partita dal distaccamento di Ostuni, per la messa in sicurezza dei veicoli, carabinieri per i rilievi e Polizia locale per la gestione della viabilità. Per circa due ore il traffico in entrambe le direzioni di marcia ha subito rallentamenti. La strada è stata completamente riaperta dalle 10,30 circa. Le condizioni dei due feriti non destano particolari preoccupazioni.

