“Prendere quattro gol fa male. Complessivamente abbiamo disputato una buona gara, ma dobbiamo correggere degli errori. La prestazione è stata quella che volevamo, esclusa qualche ingenuità. Abbiamo fatto la nostra partita, con equilibrio, lottando e creando anche palle gol. I cambi del Monopoli, poi, hanno fatto la differenza. In più, c’è stata qualche decisione dell’arbitro controversa. Peccato per il palo di Infantino, ci avrebbe potuto far rientrare in partita. Siamo amareggiati, ma guardiamo avanti. Dobbiamo mantenere l’ottimismo e l’entusiasmo che ci hanno caratterizzati. Siamo una squadra giovane e avevamo qualche defezione. Ora prepariamo la prossima gara cercando di ripetere quanto fatto di buono e correggendo gli errori”. È l’analisi di Nello Di Costanzo, tecnico del Taranto, dopo il pesante ko di Monopoli. (Foto Taranto FC)