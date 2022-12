Taranto: Delega al decoro urbano per consigliere Mazzariello

Condividi su...

Linkedin email

Nei giorni scorsi, il Comune di Taranto ha individuato e incaricato alcuni consiglieri comunali a collaborare con il Sindaco nella disamina e trattazione di alcune specifiche materie, affidando loro delle deleghe.

A Michele Mazzariello quella del Decoro Urbano, a Giovanni Liviano D’Arcangelo quella di Cooperative comunità e istituzione del Parco Regionale del Mar Piccolo, a Lucio Lonoce le Società Partecipate, Elena Pittaccio Innovazione tecnologica, Michele Patano Valorizzazione della risorsa mare, Vincenzo Di Gregorio Utility Comunali, Stefania Fornaro Masterplan Isola Madre, Adriano Tribbia Decentramento amministrativo, Luca Contrario Beni Comuni, Mario Odone Comunità Energetiche, Antonio Lenti Politiche Giovanili.

Le parole del consigliere Michele Mazzariello alla firma dell’importante incarico: “Una delega importante, sarò come sempre attento alle problematiche di tutti i quartieri come da nostro programma in campagna elettorale”.