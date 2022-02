TARANTO – Momenti di tensione all’Ospedale SS. Annunziata di Taranto. Un vigilante ha segnalato al 113 la presenza di un uomo che poco prima aveva mandato in frantumi la porta a vetri di un reparto del nosocomio, per poi fuggire.

I poliziotti si sono messi alla ricerca dell’uomo, dopo pochi minuti è giunta un’altra segnalazione della Sala Operativa della Questura, riguardante un tentativo di suicidio sul Ponte Girevole, dove gli agenti hanno trovato l’uomo ed il personale sanitario del 118.

Sulla scorta delle informazioni raccolte, ritenendo possibile che quell’uomo fosse la stessa persona responsabile del danneggiamento all’ospedale, lo hanno condotto negli Uffici della Questura, qui i suoi atteggiamenti sarebbero divenuti sempre più aggressivi, fino a quando, è andato in escandescenza cercando di aggredire i poliziotti presenti.

L’uomo è stato arrestato per resistenza e minacce gravi a Pubblico Ufficiale. Inoltre, è stato tratto in arresto anche per danneggiamento aggravato.