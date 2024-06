Taranto, Comune contro l’abbandono degli animali

Continua incessantemente la collaborazione tra le Forze dell’Ordine e l’Amministrazione Melucci nell’ambito della campagna di sensibilizzazione ed informazione al cittadino per la tutela degli animali e la lotta ai reati commessi in loro danno.

Nell’anno 2023, dopo aver purtroppo registrato un elevato numero di casi di abbandono, maltrattamento, avvelenamento e, addirittura. uccisione di animali comunali e padronali, l’Ente Civico di Taranto e l’Ufficio del Garante degli Animali hanno avviato un rapporto di stretta collaborazione con le Forze dell’Ordine teso al rispetto della normativa nazionale, regionale e locale a tutela dei cani e dei gatti presenti sul nostro territorio.

Puntando sull’incentivazione delle adozioni dai canili comunali, si è dato inizio ad attività volte alla sensibilizzazione del cittadino al rispetto della biodiversità e al contrasto dei fenomeni dilaganti di aggressività animale (nel maggio 2023 è stato organizzato anche un corso finalizzato al rilascio del patentino per buoni detentori).

Ma non solo. L’Amministrazione cittadina ha individuato i luoghi simbolo del rispetto della legalità del nostro territorio, provvedendo a supportare la dedizione e la cura che le Forze dell’Ordine dedicano agli animali vaganti sul nostro territorio, proprio negli Uffici in cui si amministra la Giustizia.

L’iniziativa, fortemente voluta dal sindaco Rinaldo Melucci, è stata accolta dalla Direzione di Munizionamento M.M. Taranto, con la quale dallo scorso anno si è concordato il censimento della popolazione felina presente in loco, le modalità di gestione della colonia ivi iscritta e la programmazione delle sterilizzazioni degli esemplari effettuate grazie al personale veterinario della ASL di Taranto.

Ad un anno dall’avvio del progetto, nella mattinata di ieri, presso la base militare DIREMMUNI di Taranto, si è tenuto un incontro di aggiornamento sull’andamento del progetto tra l’assessore all’Ambiente del Comune di Taranto, avv. Stefania Fornaro, il Garante degli Animali, avv. Alessandra Tracuzzi, e il Direttore della Direzione di Munizionamento M.M. Taranto, Comandante C.V. Federico Farneti.

“E’ con orgoglio che registro la sinergia tra le Istituzioni che il rispetto per gli animali e per la normativa di settore è riuscita a creare con il progetto proposto – ha commentato l’assessore Fornaro -. È importante il messaggio che noi istituzioni dobbiamo consegnare al cittadino in materia di rispetto della biodiversità e della normativa vigente in materia di gatti liberi, ancor più laddove pervenga dai valorosi uomini della Marina Militare ed al loro lodevole impegno nella cura dei gatti presenti sul loro posto di lavoro. Auspico che quanto realizzato presso il Comando Buffoluto grazie alla collaborazione di intenti con la Direzione possa essere il presupposto per la realizzazione del progetto anche presso altri siti istituzionali del nostro territorio”.

Nel corso dell’incontro, il Comune di Taranto ha consegnato al Comando tre postazioni cibo (“Cat Bar”) che, destinate alla Colonia felina “Buffoluto”, sono state realizzate con materiali riciclati, rivisitati e decorati a mano da una Associazione Animalista della provincia tarantina, la “Randagi Monterocca Odv Ets”, che ha provveduto a donarle al Comune di Taranto in occasione di una precedente riunione.

L’amministrazione Melucci, già lo scorso maggio 2023, infatti, sempre nell’ambito del medesimo progetto, aveva organizzato una medesima iniziativa donando una postazione cibo decorata a mano ed una cuccia a “Mimina”, la gatta nera randagia accudita da personale della locale Polizia di Stato.

