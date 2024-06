Taranto, sindacati: ‘Zone adiacenti a ex Ilva sono degradate’

Le segreterie territoriali Fim, Fiom e Uilm denunciano “il totale degrado in cui riversano le zone adiacenti le portinerie dello stabilimento Acciaierie d’Italia” di Taranto.

I sindacati hanno scritto una lettera-appello al Consorzio Asi, che ha la respondabilità delle aree, e per conoscenza ad Acciaierie d’ltalia in amministrazione straordinaria. “Nello specifico – osservano -, si rileva la presenza di buche sull’asfalto che rendono impossibile marciare con i propri mezzi all’interno dei parcheggi oltre al cumulo di rifiuti accantonati da mesi di totale incuranza da parte di chi dovrebbe provvedere a mantenere un minimo di decoro nelle zone in oggetto”.

A tutto ciò “si aggiunge la totale mancanza di illuminazione che rende insicuro anche il raggiungimento delle proprie auto parcheggiate al buio, oltre a favorire azioni vandaliche da parte dei delinquenti. Si richiede un intervento immediato volte alla risoluzione del problema, altrimenti saremo costretti a denunciare il tutto agli organi competenti”, concludono i sindacati.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author