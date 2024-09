Taranto, comandante CC aggredita: Maiorano ‘Pene più severe’

“Esprimo la mia piena solidarietà e formulo gli auguri di pronta guarigione al Capitano Francesca Romana Fiorentini, comandante della compagnia di Taranto, rimasta ferita dopo un’aggressione da parte di una 57enne avvenuta nella sede del Comando provinciale. Un gravissimo episodio di violenza inaccettabile e da condannare con forza, senza e senza ma. È giunto il momento di porre fine a queste aggressioni ai danni delle Forze dell’Ordine con misure e pene più severe come quelle contenute all’interno del ‘Pacchetto Sicurezza” di imminente approvazione alla Camera. Colgo l’occasione per ringraziare l’Arma dei Carabinieri, e in particolare i militari impegnati nella provincia ionica, per l’instancabile e professionale lavoro di presidio e controllo del territorio, a tutela della sicurezza e della legalità”. Così l’onorevole Giovanni Maiorano di Fratelli d’Italia, componente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati e membro della Commissione Parlamentare Antimafia.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author