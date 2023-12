Taranto, Capuano: ‘Monopoli squadra strana, ma con identità precisa’

(Di Lorenzo Ruggieri) Vigilia di derby in casa Taranto. Lunedì sera, allo Stadio Erasmo Iacovone, i rossoblù affronteranno il Monopoli di Francesco Tomei, in cerca di riscatto dopo la debacle col Giugliano: “Sarà un derby importante e una sfida difficilissima – ha ammesso il tecnico degli ionici, Ezio Capuano, nella consueta conferenza stampa di presentazione del match -. Il Monopoli è una squadra strana, ma con un’identità ben precisa e un tecnico con idee chiare. Siamo reduci da una prestazione importante, in cui abbiamo dimostrato di saperci rialzare dopo un periodo non facile. I biancoverdi sono una squadra da saper affrontare e il nostro pubblico ci trasporterà”.

Kanoute: “Quando lo abbiamo ingaggiato qualcuno storceva il naso ma abbiamo preso un grandissimo uomo e un giocatore straordinario. Ha diverse richieste ma è incedibile e non ci priveremo mai di lui”.

Reti incassate: “Abbiamo preso pochi gol, 16 reti non sono tantissime e abbiamo sempre perso per un solo gol di scarto. Ciò dimostra che siamo sempre in partita e abbiamo equilibrio. Cerchiamo sempre di chiudere la giocata verticale e mandare l’avversario sull’esterno ma abbiamo concesso troppi gol facili. Lavoriamo quotidianamente su queste situazioni ma siamo molto compatti e difendiamo con tanti uomini in area”.

Modulo: “Abbiamo sempre giocato con il 3-4-3 ma a Potenza siamo scesi in campo con il 3-5-2 per giocare a specchio e i fatti ci hanno dato ragione. Con la Casertana abbiamo letto male una situazione provata in settimana e non so come scenderemo in campo domani. Sceglierò la formazione anche in base alla struttura dell’avversario”.

Assenze e recuperi: “Non cerchiamo alibi ma domani non avremo a disposizione un giocatore importante come Riggio. In difesa siamo in emergenza ma possiamo sorridere per il rientro di Bifulco”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp