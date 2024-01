Taranto-Benevento 2-2, Simeri subito decisivo: la cronaca

Due volte in svantaggio, il Taranto riacciuffa il Benevento al termine di una gara molto bella, intensa e combattuta. Simone Simeri subito protagonista, nel bene e nel male: prima firma il 2-2 all’esordio, poi, al 95’, sciupa l’occasione per regalare i 3 punti alla squadra di Capuano.

LA CRONACA

⏱️ 90’+5’ Finita.

🟥🟦 90’+5’ Simeri ha la possibilità di raddoppiare portando in vantaggio il Taranto, ma l’ex Carrarese, tutto solo, si fa neutralizzare il pallonetto da Paleari.

⏱️ 90’ Cinque minuti di recupero.

🟥🟦 90’ SOSTITUZIONE 🔄 Ultimo cambio in casa Taranto: Fiorani prende il posto di un ottimo Zonta.

🟥🟦 88’ Ammonito 🟨 Panico per gioco falloso.

🟥🟦 85’ Zonta di collo sinistro dal limite, a lato.

🟥🟦 82’ SOSTITUZIONE 🔄 Nel Taranto, Panico prende il posto di Ferrara.

🟥🟦 76’ Calvano col destro dalla distanza, non inquadra la porta.

🟥🟦 75’ SOSTITUZIONE 🔄 cambio forzato per Capuano: Fabbro prende il posto dell’infortunato Kanoute.

🟨🟥 73’ SOSTITUZIONE 🔄 terzo avvicendamento per il Benevento: Marotta e Masciangelo per Ciano e Berra.

🟨🟥 68’ Ammonito 🟨 Talia per comportamento non regolamentare.

🟨🟥 66’ SOSTITUZIONE 🔄 il Benevento manda in campo Simonetti per Benedetti.

🟨🟥 63’ Conclusione di Lanini, Vannucchi fa buona guardia.

🟨🟥 60’ SOSTITUZIONE 🔄 Cambia Auteri: Ciciretti per un opaco Starita.

🟥🟦 59’ GOL DEL TARANTO: ⚽️ SIMERI! Cross di Orlando dalla destra, sponda di testa di Kanoute per Simeri che, all’interno dell’area piccola, buca Paleari con una inzuccata chirurgica. Gol all’esordio per l’ex Bari.

🟨🟥 55’ Ammonito 🟨 Berra per gioco falloso.

🟨🟥 51’ GOL DEL BENEVENTO: ⚽️ Ciano! Lampo del capitano giallorosso, che dal limite batte Vannucchi (non irreprensibile) con un sinistro a giro.

🟨🟥 48’ Agazzi si coordina in area, gira di sinistro ma non inquadra lo specchio.

🟥🟦 46’ SOSTITUZIONE 🔄 doppio cambio per il Taranto: Simeri (al debutto) ed Enrici per De Marchi e Riggio (ammonito), che restano negli spogliatoi. Luciani torna al centrodestra, Enrici centrosinistra.

⏱️ 46’ Si riparte.

➕ SECONDO TEMPO ➕

⏱️ 45’+1’ Dopo un minuto di recupero, finisce un primo tempo piacevole e combattuto. Meglio il Taranto del Benevento.

🟨🟥 35’ Sinistro di Talia dal limite, il pallone sfiora il palo alla destra di Vannucchi.

🟥🟦 33’ Destro dal limite di Kanoute, debole e centrale: Paleari blocca e fa ripartire l’azione dei suoi.

⏱️ 28’ Scintille in campo tra Miceli e Improta che non se le mandano a dire. L’arbitro li redarguisce.

🟥🟦 26’ Niccolò Turrini blocca un contropiede del Taranto (3 contro 1) per un presunto fallo di mano di Kanoute, che si dispera. Proteste veementi dei 5.000 dello Iacovone.

🟥🟦 22’ Zonta dal limite, blocca a terra Paleari.

🟥🟦 16’ Ammonito 🟨 Riggio per gioco falloso.

🟥🟦 15’ Ammonito 🟨 Capuano per proteste.

🟥🟦 13’ GOL DEL TARANTO: ⚽️ KANOUTE! Dagli undici metri, il bomber rossoblu, ex della sfida, non sbaglia spiazzando Paleari. Nona rete stagionale per Kanoute.

🟥🟦 11’ RIGORE PER IL TARANTO: De Marchi, che dopo aver fallito ancora una volta un gol tutto solo davanti a Paleari, viene atterrato in area da Pastina. L’arbitro indica subito il dischetto.

🟨🟥 6’ GOL DEL BENEVENTO: ⚽️ Berra! Angolo di Ciano, confusione in area risolta dal difensore giallorosso, lasciato completamente solo. Secondo gol consecutivo per Berra dopo quello decisivo alla Casertana di lunedì scorso.

⏱️ 1’ Partiti.

➕ PRIMO TEMPO ➕

🟥🟦 TARANTO-🟨🟥 BENEVENTO 2-2

⚽️ RETI: 6‘ Berra (B), 13’ rigore Kanoute (T), 51’ Ciano (B), 59’ Simeri (T)

🟥🟦 TARANTO 343: Vannucchi; Riggio (46’ Enrici), Miceli, Luciani; Valietti, Zonta (90’ Fiorani), Calvano, Ferrara (83‘ Panico); Orlando, De Marchi (46’ Simeri), Kanoute (75’ Fabbro). Panchina: Loliva, Samele, Hysaj, Papaserio, Travaglini, Capone. All. Capuano.

🟨🟥 BENEVENTO 343: Paleari; Berra (73’ Masciangelo), Capellini, Pastina; Improta, Agazzi, Talia, Benedetti (66’ Simonetti); Ciano (73’ Marotta), Lanini, Starita (60’ Ciciretti). Panchina: Nunziante, Manfredini, Kubica, Ferrante, Pinato, Rillo, Viscardi, Terranova, Carfora, Bolsius. All. Auteri.

🟡 ARBITRO: Niccolò Turrini di Firenze. Assistenti: Frank Laic Nana Tachato di Aprilia e Andrea Zezza di Ostia Lido. Quarto ufficiale: Mauro Gangi di Enna.

🟨 AMMONITI: Capuano, Riggio, Panico (T); Berra, Talia (B).

📌 NOTE: minuto di silenzio per commemorare Gigi Riva, scomparso in settimana. Angoli 7-2. Recuperi 1’/5’

