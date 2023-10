Taranto beffato a Giugliano: De Sena e Bernardotto rimontano Cianci

Il De Cristoforo si conferma campo ostico per il Taranto, che rimedia la seconda sconfitta stagionale in campionato. E pensare che nel recupero della prima frazione la gara si era messa in discesa per i rossoblu, andati al riposo in vantaggio grazie alla rete di Cianci (45’+3’) che dopo essersi fatto parare il rigore da Baldi è riuscito a riprendere la rispinta.

Nella ripresa, però, la squadra di Capuano subisce l’approccio deciso dei padroni di casa: prima di fa riprendere da De Sena (53’), bravo a ribadire in gol una miracolosa respinta di Vannucchi su colpo di testa ravvicinato di Gladestony, poi si fa rimontare all’82’ da Bernardotto, da poco in campo, autore di una rete di pregevole fattura: sassata dal limite dell’area.

Poco prima del vantaggio dei padroni di casa, Kanoute (74’) e soprattutto Antonini (77’) avevano sfiorato il vantaggio, ma senza inquadrare la porta per una questione di centimetri. Taranto che recrimina per due traversa: di Cianci su punizione al 57’, sull’1-1, e di Romano al 95’.

LA CRONACA

🟥🟦 90’+5’ Conclusione di Romano si stampa sull’incrocio dei pali, Taranto anche sfortunato.

🟨🟦 90’+4’ Destro a giro di Nocciolini, a lato di pochissimo.

🟥🟦 90’+3’ Ammonito 🟨 Samele per gioco falloso.

⏱️ 90’ Concessi 5 minuti di recupero.

🟥🟦 85’ Il Taranto risponde subito con uno slalom in area di Kanoute, mette in mezzo, ma la difesa del Giugliano si salva con qualche affanno.

🟨🟦 83’ Ammonito 🟨 Bernardotto per comportamento non regolamentare.

🟨🟦 82’ GOL DEL GIUGLIANO: ⚽️ Bernardotto! Girata dal limite, sassata che sbatte prima sulla parte bassa della traversa per poi gonfiare la rete. Rimonta dei campani.

🟥🟦 81’ SOSTITUZIONE 🔄 Nel Taranto, Samele rileva Cianci.

🟥🟦 77’ Taranto a un passo dal raddoppio con Antonini, che raccoglie un rimpallo in area, ma con la sua girata in scivolata non inquadra la porta per un soffio.

🟥🟦 74’ Un violento destro dalla lunga distanza di Kanoute si spegne di pochissimo al lato.

🟨🟦 72’ SOSTITUZIONE 🔄 Nel Giugliano entrano Nocciolini e De Rosa al posto di De Sena e Gladestony.

🟥🟦 67’ Destro dal limite di Orlandi, Baldi blocca a terra.

🟨🟦 64’ SOSTITUZIONE 🔄 Due cambi anche per il Giugliano: Eyango e Bernardotto per Ciuferri e Sorrentino.

🟥🟦 63’ SOSTITUZIONE 🔄 Doppio cambio nel Taranto: Kanoute e Orlando per Bifulco e Fabbro.

🟨🟦 59’ Sorrentino serve Oviszach, il quale prova il tiro che termina di pochissimo fuori.

🟨🟦 57’ Ammonito 🟨 Berman per gioco falloso.

🟥🟦 57’ Cianci centra in pieno la traversa con una forte punizione di Cianci.

🟨🟦 53’ GOL DEL GIUGLIANO: ⚽️ DE SENA! Pareggio dei padroni di casa con l’attaccante che ribatte in rete una respinta miracolosa di Vannucchi su un colpo di testa ravvicinato di Gladestony.

🟥🟦 52’ Ammonito 🟨 Cianci per gioco falloso.

🟥🟦 46’ SOSTITUZIONE 🔄 Doppio cambio per il Taranto: restano negli spogliatoi Zonta e Panico, dentro Romano e Ferrara.

⏱️ 46’ Si riparte.

➕ SECONDO TEMPO ➕

⏱️ 45’+3’ Si chiude una prima frazione ravvivatasi solo nel recupero, proprio in occasione del rigore.

🟥🟦 45’+3’ GOL DEL TARANTO: ⚽️ Cianci. Baldi smorza con piedi il tiro dal dischetto dell’attaccante rossoblu, che però riesce ad avventarsi sul pallone e a metterla dentro per firmare l’1-0.

🟥🟦 45’+1‘ Rigore per il Taranto: fallo su Fabbro, per Madonia non ci sono dubbi.

⏱️ 45’ Due minuti di recupero.

🟨🟦 42’ Mancino dai 30 metri di Yabre, a lato.

🟨🟦 29’ SOSTITUZIONE 🔄 Nel Giugliano, Di Dio prende il posto dell’infortunato Rondinella.

🟨🟦 29’ Ammonito 🟨 Gladestony per gioco falloso.

🟥🟦 25’ Punizione di Cianci, Baldi strepitoso a dire di no all’attaccante rossoblu.

🟥🟦 15’ Ammonito 🟨 Zonta per gioco falloso.

⏱️ 1’ Partiti.

➕ PRIMO TEMPO ➕

🟨🟦 GIUGLIANO-🟥🟦 TARANTO 2-1

⚽️ RETI: 45’+3’ Cianci (T), 53’ De Sena (G), 82’ Bernardotto (G)

🟨🟦 GIUGLIANO 433: Baldi; Rondinella (29’ Di Dio), Berman, Caldore, Yabre; Ciuferri (64’ Eyango), Vogiatzis, Gladestony (72’ De Rosa); Oviszach, Sorrentino (64’ Beramrdotto), De Sena (72’ Nocciolini). Panchina: Russo, Manrrique, Menna, Scognamiglio, Grasso, Aruta, De Francesco, Stabile. All. Bertotto.

🟥🟦 TARANTO 3412: Vannucchi; Heinz, Antonini, Enrici; Kondaj, Zonta (46’ Romano), Calvano, Panico (46’ Ferrara); Bifulco (63‘ Kanoute); Fabbro (63’ Orlando), Cianci (81’ Samele). Panchina: Loliva, Di Serio, De Santis, Riggio, Hysaj, Papaserio, Fiorani, Capone, Mastromonaco. All. Capuano.

🟡 ARBITRO: Dario Madonia di Palermo. Assistenti: Giorgio Ravera di Lodi e Marco Porcheddu di Oristano. Quarto ufficiale: Gabriele Iurino di Venosa.

🟨 AMMONITI: Zonta, Cianci, Samele (T); Gladestony, Berman, Bernardotto (G).

📌 NOTE: recuperi 2’/. angoli 1-5

