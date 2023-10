La Virtus Francavilla di un super Artistico abbatte la Turris al Liguori: termina 1-3

La Virtus Francavilla espugna il Liguori di Torre del Greco vincendo 3-1 contro la Turris, nella notte in cui brilla la stella di Gabriele Artistico. Mister Caneo conferma per dieci undicesimi la formazione scesa in campo con il Foggia, sostituendo solo l’infortunato Contessa con Esempio nel ruolo di esterno sinistro. Poche sorprese per la Virtus, con Villa che conferma la difesa delle ultime tre giornate, preferendo dunque De Marino a Gavazzi. Passano 10 minuti e gli ospiti sono già in vantaggio: Artistico parte sul filo del fuorigioco e trafigge Pagno. La Turris prova a rispondere con Frascatore, al 17’, ma trova la parata di Forte. Passano 5 minuti e Izzillo cerca il raddoppio dalla distanza, ma senza fortuna. Al 25’ Artistico sciupa la doppietta in contropiede, mentre allo scadere del primo tempo ci prova Giovinco, anche in questo caso inutilmente. Si va negli spogliatoi con il minimo scarto. Il primo squillo della ripresa è corallino, ma Forte risponde presente sul tiro di Franco, ma al 53’ è ancora la Virtus a trovare la via del gol, ancora con Artistico. Bravissimo qest’ultimo a sfruttare in suo favore un errore dell’ex Miceli per il 2-0 e la doppietta personale. La Turris risponde con il subentrato D’Auria al minuto 67’, ma a sbarrargli la strada c’è ancora l’estremo difensore degli imperiali. Al 72’ Giovinco su punizione costringe Pagno ad una parata in corner. All’81’ Giannone riuscirà ad accorciare le distanze con un violento sinistro che si insacca alla sinistra di Forte, rimasto inerme sulla botta del numero 10 avversario. La Turris sporge il fianco a caccia del pareggio ed il Villa punisce in contropiede: all’86’ ancora Artistico a rendersi protagonista, ma questa volta con un assist che premia il subentrato Polidori, che ringrazia, insacca e chiude la contesa sul 3-1. Spazio infine al triplice debutto dei giovanissimi Lo Duca, Latagliata e Vapore. La Virtus Francavilla vince la prima gara esterna del proprio campionato toccando quota 11 punti in classifica.

Turris-Virtus Francavilla Calcio 1-3 | IL TABELLINO

Reti: 36’st Giannone (TU) 10’pt, 7’st Artistico, 40’st Polidori (VF)

Turris: Pagno, Esempio, Frascatore (29’st Burgio), Franco, Cocetta, Miceli, Giannone, Nocerino (15’st De Felice), Maniero (15’st D’Auria), Scaccabarozzi (29’st Matera), Cum. A disp: Fasolino, Guida, Maestrelli, Pavone, Primicile, Musumeci, Onda, D’Alessio, Pugliese. All. Caneo

Virtus Francavilla Calcio: Forte, De Marino, Monteagudo, Biondi, Di Marco, Artistico (47’st Vapore), Izzillo (37’st Latagliata), Risolo, Macca (32’st Lo Duca), Accardi (32’st Gavazzi), Giovinco (37’st Polidori). A disp: Carretta, Lucatelli, Carella, Yakubiv, Enyan. All. Villa

Arbitro: Sig. Abdoulaye Diop di Treviglio (Diego Peloso di Nichelino-Francesco Tagliaferri di Faenza-Luca Tagliente di Brindisi)

Note: Ammoniti: Giannone (TU) Accardi, Forte, Risolo (VF)

Recupero: 1’pt, 5’st

