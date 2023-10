Barletta-Bitonto 3-0, le voci del dopogara

BARLETTA – Il Barletta batte il Bitonto con un netto 3-0 e si risolleva dopo la sconfitta di Matino contro il Nardò. Soddisfazione per i biancorossi, decisamente contrariato il tecnico neroverde Valeriano Loseto nella conferenza del dopogara.

«Abbiamo pagato l’atteggiamento della ripresa – spiega il tecnico ospite – praticamente non siamo scesi in campo. Abbiamo numerose situazioni da sistemare, ma non possiamo raccontarci ancora cose lontane da quelle che sono realmente. Serve una risposta importante in campo, stiamo facendo fatica da diverse settimane e oggi non ci sono stati i passi in avanti che mi aspettavo».

Gioia per il Barletta, con Ezequiel Schelotto che sottolinea il grande spirito del gruppo biancorosso: «Vincere oggi conferma il valore di questo spogliatoio – spiega il capitano e autore del primo gol – sapevamo di avere le carte in regola per rialzarci dopo la sconfitta di domenica e oggi abbiamo dimostrato di aver lavorato bene durante la settimana».

Orgoglio per Ciro Ginestra, abbracciato dal gruppo squadra dopo i gol realizzati dal suo Barletta: «È stato un momento molto emozionante – spiega il tecnico campano – abbiamo fatto delle scelte che sono state premiate. Credevo nelle qualità di questa squadra, che oggi mi ha dimostrato tanto. Adesso andiamo a Matera, sono tutte difficili ma questo gruppo ha le potenzialità per far bene ovunque».

