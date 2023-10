Taranto: Capuano, ‘Sconfitta difficile da digerire e commentare’

(Di Lorenzo Ruggieri) Seconda sconfitta in campionato per il Taranto. Dopo il passo falso di Benevento, i rossoblù si arrendono in casa del Giugliano. Decisivo un gran gol di Bernardotto all’81’, il quale ha completato la rimonta della squadra campana. Al termine del match, il tecnico degli ionici, Ezio Capuano, ha dichiarato: “Fatico a commentare una sconfitta del genere. Nelle ultime due gare abbiamo creato e sbagliato l’inverosimile. La prestazione è stata sontuosa ed è sotto gli occhi di tutti. Abbiamo creato più di 10 palle-gol e colpito tre legni, mentre non ho contato nessun tiro in porta da parte del Giugliano. Sui gol potevamo fare meglio, non dovevamo permettere a Bernardotto di girarsi sulla seconda rete. Tuttavia, non è facile comandare in lungo e largo e annichilire l’avversario per lunghi tratti del match. Siamo una squadra propositiva e con qualità, giocando in un certo modo rischi di concedere qualcosa. L’allenatore, poi, non può vestire la maglietta e giocare. I cambi? Orlando e Kanoute hanno spaccato la partita, ho preferito togliere Zonta perché era ammonito e non stava facendo bene. Tuttavia, non ho cambiato sistema di gioco. C’è da lavorare ma abbiamo disputato una prestazione importante”.

