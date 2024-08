Taranto, monopattino contro auto: ferito gravemente 45enne

Un uomo in gravi condizioni: è il bilancio un violento scontro tra un’auto e un monopattino, avvenuto all’incrocio tra via Dante e via Cagliari, a Taranto, nella mattinata di venerdì 23 agosto.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, con la Polizia Locale presente sul posto per i rilievi del caso.

Ad avere la peggio è stato un 45enne a bordo del monopattino, rimasto gravemente ferito dopo l’impatto con una Jeep guidata da un uomo di 39 anni. È stato trasportato d’urgenza in ambulanza in codice rosso all’ospedale SS. Annunziata.

