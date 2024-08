Brindisi, picchiano brutalmente 20enne: denunciati due minorenni

Brindisi – Due minorenni sono stati denunciati con l’accusa di lesioni personali in concorso, dopo essere stati ritenuti responsabili di un’aggressione ai danni di un 20enne avvenuta ieri sera nel centro della città. La vittima, colpita con calci e pugni, è stata trovata a terra con il volto insanguinato, ma fortunatamente non è in pericolo di vita grazie all’intervento dei medici del 118.

Le indagini, condotte dalla sezione Volanti della questura di Brindisi, mirano a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e a chiarire il movente dell’aggressione. I due ragazzi denunciati sarebbero già noti per comportamenti simili in passato. Sotto esame da parte delle autorità anche il coinvolgimento di un terzo minorenne che avrebbe assistito alla violenza senza intervenire.

