Taranto, asili nido: Bitetti: ‘Pronto a impugnare il provvedimento”

TARANTO – La decisione di affidare ai privati la gestione degli asili nido comunali continua a suscitare perplessità e polemiche. Sul tema interviene Piero Bitetti consigliere comunale di Taranto e già presidente della massima assise cittadina. “Non solo molte famiglie – afferma Bitetti -, ma anche ampi settori dell’opinione pubblica tarantina in questi giorni hanno preso parola per manifestare dissenso rispetto alla scelta sbagliata compiuta dal sindaco Melucci e dalla maggioranza che lo sostiene.

Le critiche, prosegue Piero Bitetti, come anche le iniziative di protesta, vanno sempre rispettate e accolte come un contributo alla riflessione e all’approfondimento. Cambiare idea, infatti, non è segno di debolezza ma di maturità e questo principio vale sia per le persone che per le organizzazioni collettive e la vita delle istituzioni. Al sindaco chiedo dunque di rivedere la sua posizione. Se lo farà, come spero, gliene darò atto pubblicamente.

Se invece le cose resteranno così come deciso in consiglio comunale, mi attiverò per impugnare il provvedimento, coinvolgendo, per quel che mi riguarda, anche le altre forze politiche di opposizione che su questo tema si sono già espresse.

Il servizio asili nido deve rimanere pubblico non solo per non mortificare la lunga e positiva tradizione che ha caratterizzato le scelte operate dall’Amministrazione ionica in campo scolastico ed educativo ma anche per assicurare la continuità didattica ed educativa a beneficio dei nostri figli. Occorre inoltre garantire, come hanno giustamente rivendicato le organizzazioni sindacali, i livelli occupazionali a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori i quali, è bene ribadirlo, in quanto vincitori di concorso hanno acquisito un profilo professionale per svolgere la loro attività in questo specifico settore”.

