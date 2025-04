Serie A, 33a Giornata: risultati, classifica e highlights

SERIE A – RISULTATI 33a GIORNATA

Sabato 19 aprile 2025

Lecce-Como (ore 15.00) 0-3 HIGHLIGHTS

33’ Diao (C), 84’ Goldaniga (C), 90’+1’ Diao (C)

Monza-Napoli (ore 18.00) 0-1 HIGHLIGHTS

72’ McTominay (N)

Roma-Verona (ore 20.45) 1-0 HIGHLIGHTS

4’ Shomurodov (R)

Domenica 20 aprile 2025

Empoli-Venezia (ore 15.00) 2-2

59’ Fazzini (E), 67’ Yeboah (V), 85’ Busio (V), 87’ Anjorin (E)

Bologna-Inter (ore 18:00)

Milan-Atalanta (ore 20.45)

Lunedì 21 aprile 2025

Torino-Udinese (ore 12.30)

Cagliari-Fiorentina (ore 15.00)

Genoa-Lazio (ore 18.00)

Parma-Juventus (ore 20.45)

CLASSIFICA

🏆 🇮🇹 Inter 71

🏆 Napoli 71

🏆 Atalanta 61

🏆 Juventus 59

🟢 Bologna 57

🟢 Roma 57

🟠 Lazio 56

⚪️ Fiorentina 53

⚪️ Milan 51

⚪️ Torino 40

⚪️ Udinese 40

⚪️ Genoa 39

⚪️ Como 39

⚪️ Verona 32

⚪️ Cagliari 30

⚪️ Parma 28

⚪️ Lecce 26

🔴 Venezia 25

🔴 Empoli 25

🔴 Monza 15

Legenda

🇮🇹 Scudetto

🏆 Champions League

🟢 Europa League

🟠 Conference League

🔴 Retrocesse in Serie B

🟥 Calciatore espulso

⚫️ in neretto partita finita

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author