Salento guida la classifica per consumo di suolo: allarme ambientale

Il Salento, e più in generale la Puglia, si confermano tra le aree italiane con i livelli più elevati di consumo di suolo. Secondo il Rapporto ISPRA-SNPA 2023, la regione ha registrato un incremento di 538,54 ettari di suolo consumato rispetto all’anno precedente, raggiungendo un totale di 160.004 ettari, pari all’8,27% del territorio regionale.

Nella provincia di Lecce, alcuni comuni presentano percentuali particolarmente elevate di suolo consumato. Ad esempio, Bagnolo del Salento ha un tasso di consumo del 12,56%, mentre Botrugno raggiunge il 14,58%.

Le cause principali di questo fenomeno includono l’espansione urbana, lo sviluppo di infrastrutture e la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra. Queste attività contribuiscono alla perdita di suolo agricolo e naturale, con conseguenze significative sull’ambiente e sull’equilibrio ecologico del territorio.

Per affrontare questa problematica, è fondamentale implementare politiche di pianificazione territoriale sostenibile, promuovere il recupero delle aree già urbanizzate e adottare misure volte a preservare il suolo come risorsa preziosa e non rinnovabile.

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts