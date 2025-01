Taranto: Aggredisce e maltratta la moglie, 35enne arrestato

Prosegue l’emergenza legata agli atti persecutori nella provincia di Taranto. Un uomo di 35 anni è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri della Stazione di Taranto Salinella, con il supporto della Sezione Radiomobile della locale Compagnia. L’uomo è accusato di atti persecutori e maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie, in applicazione delle norme previste dal “codice rosso”.

L’arresto è avvenuto dopo l’intervento tempestivo dei militari presso l’abitazione della coppia, in seguito a una richiesta d’aiuto della vittima. Secondo la ricostruzione, durante l’ennesima lite, scaturita per motivi futili, l’uomo avrebbe minacciato e colpito la moglie con pugni al volto, provocandole lesioni al labbro inferiore.

L’episodio rappresenta l’ultimo di una serie di condotte vessatorie e violente segnalate dalla vittima. Gli elementi raccolti hanno portato all’arresto del 35enne, che, nel rispetto della presunzione di innocenza, è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Taranto su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

