Iaia (FdI): “Crosetto è stato chiaro, Taranto può cambiare davvero”

TARANTO – «Le parole del ministro della Difesa Guido Crosetto sono state inequivocabili: questa tornata elettorale rappresenta per Taranto una concreta opportunità di cambiamento». A dichiararlo è Dario Iaia, deputato di Fratelli d’Italia e presidente provinciale del partito, all’indomani della visita del ministro Crosetto a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Luca Lazzàro.

«Siamo convinti che i cittadini sapranno scegliere tra il futuro e i rifiuti lasciati in eredità dalle passate amministrazioni – prosegue Iaia -. Non temiamo il confronto e, senza offendere nessuno, è evidente che la proposta del centrodestra con Lazzàro rappresenti oggi l’unica vera via d’uscita per Taranto».

Il parlamentare sottolinea poi il sostegno continuo da parte dell’esecutivo: «In poche settimane diversi ministri sono venuti a Taranto. Questo dimostra che la città è centrale per il governo e che serve continuare su questa strada, allineando l’amministrazione comunale alla progettualità nazionale».

«Come ha detto Crosetto, le sfide non ci spaventano, nemmeno quelle più difficili. Taranto merita coraggio e visione. È tempo di cambiare davvero», conclude Dario Iaia.

