Volley A3/M, Gioia del Colle: D’Elia, “Pronti a ripartire con ambizione”

A pochi giorni dalla combattutissima Gara 3 persa contro il Volley Belluno, che ha sancito la fine dell’avventura playoff in semifinale, in casa Joy Volley resta un misto di emozioni forti: occhi lucidi, abbracci sinceri e l’orgoglio di aver vissuto una stagione memorabile, la prima in Serie A3 da assoluti protagonisti.

Nonostante la delusione per l’eliminazione, il bilancio è più che positivo, come confermato dal presidente Gianni D’Elia: “C’è grande soddisfazione per quanto fatto. Sapevamo che affrontare la Serie A3 non sarebbe stato facile, ma grazie al lavoro dello staff tecnico, della squadra e di tutta la società, abbiamo raggiunto un traguardo importante come la semifinale playoff, accarezzando il sogno della finale”.

Una stagione che ha riportato entusiasmo a Gioia del Colle, storica piazza del volley nazionale: “I ragazzi hanno dato tutto per la maglia, esprimendo una pallavolo di alto livello. Per me questo conta più del risultato. La Joy Volley deve rappresentare bel gioco, impegno, sacrificio e valori sportivi. E continueremo su questa strada”.

Guardando al futuro, le ambizioni non mancano: “Daremo continuità al nostro progetto sportivo, alzando ulteriormente l’asticella. Lo meritiamo noi e lo meritano i nostri tifosi, che ci hanno seguito ovunque e sostenuto con passione. Ringrazio tutti gli sponsor e i partner che ci hanno accompagnato in questa splendida avventura”.

L’appuntamento è già fissato: “Auguro a tutti una serena Pasqua. Ci rivediamo il prossimo anno: la Joy Volley sarà ancora protagonista”.

