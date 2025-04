Massafra, il no di Fisicaro all’inceneritore: “Pronti a impugnare la decisione”

Il candidato sindaco del centrodestra Emanuele Fisicaro si schiera con fermezza contro il progetto di un inceneritore di fanghi nel territorio massafrese, approvato di recente dalla conferenza di servizi della Provincia di Taranto.

Fisicaro ha espresso la propria contrarietà durante un incontro all’hotel Salina di Taranto, in occasione della visita del ministro Guido Crosetto a sostegno del candidato sindaco Luca Lazzaro. “Serve una risposta immediata e concreta – ha dichiarato –. Stiamo valutando l’impugnazione della decisione presso i tribunali amministrativi, la creazione di un tavolo permanente con le associazioni ambientaliste e l’avvio di una raccolta firme tra i cittadini”.

Una presa di posizione chiara, che punta a coinvolgere la comunità locale e le realtà attive sul territorio per contrastare un progetto ritenuto dannoso per l’ambiente e per la salute pubblica.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author