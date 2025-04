Taranto, Arcivescovo celebra sul “Vespucci” la messa di Pasqua

TARANTO – La messa di Pasqua è stata celebrata dall’arcivescovo Mons. Ciro Miniero a bordo della nave Vespucci ormeggiata sulla banchina del Castello Aragonese di Taranto.

Sul cassero della “Regina dei mari” è stato allestito un altare, tra i sacerdoti presenti c’era anche il cappellano del Vespucci, don Marco Falcone. Un evento suggestivo e inedito al quale hanno partecipato le più alte cariche istituzionali civili e militari, alla presenza dell’ammiraglio Aurelio De Carolis, comandante in capo della squadra navale e dell’ammiraglio Vincenzo Montanaro alla guida del Comando interregionale Marina Sud, il cui staff ha supportato l’organizzazione della nave scuola durante la sua sosta nel capoluogo ionico.

Durante l’omelia Mons. Miniero si è rivolto alla comunità della Marina Militare a bordo del Veliero: “Un luogo significativo per la nostra amata Patria – ha detto – l’equipaggio del Vespucci si impegna per portare in giro nel

Mondo il messaggio di pace”.

