Volley A3/M, finale playoff: Lagonegro domina Gara 1

Inizia nel migliore dei modi la finale playoff di Serie A3 Credem Banca per la Rinascita Volley Lagonegro, che espugna con autorità il Palasport di Valenza battendo la Negrini CTE Acqui Terme per 3-0 (21-25, 12-25, 14-25). Una prova solida e compatta dei ragazzi di coach Waldo Kantor, capaci di chiudere la pratica in poco più di un’ora con numeri da applausi: 15 muri vincenti, 58% in attacco e una ricezione positiva al 59%.

A trascinare i lucani è uno straordinario Diego Cantagalli, autore di 23 punti, ben supportato da un muro invalicabile guidato da Gabriele Tognoni (11 punti, 6 muri). Un match dominato sotto ogni aspetto, con Lagonegro capace di reagire dopo un inizio complicato e prendere rapidamente il controllo del gioco.

La partita

Partenza in salita per la Rinascita, sorpresa da due ace iniziali di Cester e Petras. Ma dopo il time-out di Kantor, i lucani si ricompattano e ribaltano la situazione con un parziale travolgente, chiuso da un errore al servizio di Petras (21-25).

Nel secondo set non c’è storia: la Rinascita dilaga con Cantagalli e Armenante incontenibili, mentre Tognoni continua a imperversare a muro. Il 12-25 dice tutto. Il terzo parziale è solo leggermente più combattuto nella prima fase, ma l’infortunio di Petras spegne definitivamente le speranze di Acqui. Lagonegro ne approfitta e chiude con autorità (14-25).

Verso Gara 2

La serie ora si sposta a Villa d’Agri, dove domenica 27 aprile si disputerà Gara 2. Con una vittoria, la Rinascita sarebbe a un passo dalla promozione in Serie A2. E dopo una prova così, la fiducia è alle stelle.

Negrini CTE Acqui Terme-Rinascita Lagonegro 0-3

Parziali: 21-25, 12-25, 14-25

Durata set: 26’, 23’, 24’

NEGRINI CTE ACQUI TERME: Biasotto, Garrone (1), Bellanova (1), Mazza (2), Garra, Botto (6), Petras (6), Esposito (8), Cester (4), Brunetti (L1), Garbarino, Trombin (L2), Pievani (2). All. Michele Totire.

RINASCITA VOLLEY LAGONEGRO: Fortunato (L1), Vindice (L2), Panciocco, Pegoraro (4), Cantagalli (23), Franza, Tognoni (11), Fioretti (5), Armenante (7), Sperotto (7), Bonacchi, Focosi, Parrini. All. Waldo Kantor.

Arbitri: Alessio Lambertini e Martin Polenta

Note statistiche:

Acqui Terme – Ace: 2; Errori al servizio: 9; Muri vincenti: 3; Ricezione positiva: 52%; Perfetta: 23%; Attacco: 34%

Lagonegro – Ace: 2; Errori al servizio: 10; Muri vincenti: 15; Ricezione positiva: 59%; Perfetta: 41%; Attacco: 58

