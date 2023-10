Taranto: Amiu, FdI ‘Mai tanti licenziamenti nella storia del Comune’

“Dopo aver appreso che l’Amiu intende attivare una procedura di licenziamento per oltre 60 lavoratori assunti a tempo indeterminato, abbiamo denunciato e formalmente richiesto all’amministrazione comunale di verificare che siano state espletate in modo regolare tutte le procedure previste per un ricollocamento dello stesso personale ad altri servizi svolti dall’azienda di igiene urbana”. Lo scrivono in una nota Giampaolo Vietri e Tiziana Toscano del gruppo consiliare al Comune di Taranto di Fratelli d’Italia.

“Non capiamo come mai un giorno l’azienda dica di non poter garantire un servizio efficiente per carenza di personale e il giorno seguente sostenga di avere personale in esubero da voler mandare a casa – aggiungono -. Non è mai accaduto nella storia del comune di Taranto che si avviasse una procedura di licenziamento che riguarda così tanti lavoratori a tempo indeterminato. Se svolgevano mansioni ora non più fondamentali, dovrà essere responsabilità della dirigenza Amiu prevederne un più proficuo impiego”.

”Fratelli d’Italia esprime solidarietà verso questi lavoratori e le loro famiglie e chiede al socio unico dell’azienda, il Comune di Taranto, di perseguire le opportune soluzioni per tutelare tutti i posti di lavoro – sottolineano Vietri e Toscano -. Nel frattempo, sempre in merito ad Amiu, abbiamo chiesto di sapere a che punto siano i lavori sull’impianto di selezione di Pasquinelli: secondo quanto riferito tempo fa dal presidente dell’Amiu Mancarelli, doveva riaprire nel mese di febbraio scorso, invece l’impianto è ancora chiuso con un aggravio di costi perché nel frattempo la selezione dei rifiuti è stata assegnata ad altra azienda. Ricordiamo che nell’impianto di selezione dovranno rientrare quei lavoratori precedentemente impiegati presso Pasquinelli, che da ormai un anno hanno perso la continuità lavorativa”.

”Gli unici ad andare a casa dovrebbero essere Melucci e la sua giunta”, chiudono Giampaolo Vietri e Tiziana Toscano del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia al Comune di Taranto.

