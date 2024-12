Taranto, aggredisce donna: 26enne arrestato per violenza e droga

Intervento tempestivo della Polizia di Stato a Taranto, in via Berardi, dove una donna ha chiesto aiuto in preda al panico per la presenza di un uomo in forte stato di alterazione che avrebbe tentato di aggredirla.

All’arrivo, gli agenti hanno individuato il presunto responsabile, un 26enne tarantino, che si è subito mostrato violento e ostile. Nonostante i tentativi di calmarlo, l’uomo, apparentemente sotto l’effetto di alcol e droghe, ha cercato più volte il contatto fisico con i poliziotti, rendendo necessario l’uso della forza per immobilizzarlo.

Con il supporto del personale del 118, il giovane è stato trasportato al Pronto Soccorso del SS. Annunziata. Data la sua aggressività, i sanitari hanno dovuto procedere alla sedazione.

Nel corso dell’operazione, gli agenti hanno recuperato un involucro contenente circa tre grammi di hashish nelle tasche del giubbotto dell’uomo. Dopo gli accertamenti e il rapporto all’Autorità Giudiziaria, il 26enne è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author