Il Latina, in 10 per tutta la ripresa per il rosso diretto a Carletti (gioco violento), batte il Taranto di misura grazie a una rete di Sannipoli (la prima tra i professionisti) e conquista la terza vittoria di fila. Per i rossoblu, al contrario, si tratta della quarta sconfitta consecutiva lontano dallo Iacovone in altrettante gare. Dopo un primo tempo opaco, nella ripresa il Taranto spinge con più convinzione, rendendosi pericoloso con un paio di conclusioni di Infantino, il migliore dei suoi. Al 94’ i rossoblu pareggiano con La Monica, ma il gol ciene annullato per fuorigioco. La sconfitta non crea scossoni in classifica, alle spalle dei rossoblu perdono tutte.

⏱ 90’+6’ FINITA.

🔴🔵 90’+4’ Il Taranto pareggia con La Monica, ma il direttore di gara annulla per fuorigioco su segnalazione dell’assistante.

⏱ 90’ Concessi 6 minuti di recupero.

🔴🔵 90’ Ammonito 🟨 De Maria per simulazione.

🔴🔵 84’ SOSTITUZIONE 🔄 Nel Taranto, fuori Evangelisti dentro La Monica.

⚫️🔵 81’ SOSTITUZIONE 🔄 Nel Latina: Tessiore e Rosseti lasciano il campo a Margiotta e Riccardi.

🔴🔵 80’ Taranto ancora vicino al pareggio: girata in area di Infantino, Cardinali in tuffo in angolo.

⚫️🔵 71’ Ammonito 🟨 Cardinali per gioco non regolamentare.

⚫️🔵 68’ SOSTITUZIONE 🔄 Avvicendamento in attacco per il Latina: Rosseti rileva Fabrizi.

🔴🔵 67’ SOSTITUZIONE 🔄 Terzo cambio nel Taranto: Mazza per Ferrara.

⚫️🔵 62’ SOSTITUZIONE 🔄 Primo cambio nel Latina: Bordin prende il posto di Di Livio.

🔴🔵 58’ Taranto vicinissimo al pareggio: cross preciso di De Maria, colpo di testa in area di Infantino, che sfiora il palo alla sinistra di Cardinali.

🔴🔵 52’ SOSTITUZIONE 🔄 Nel Taranto, Raicevic prende il posto di Antonio Romano.

⚫️🔵 49’ GOL DEL LATINA: ⚽️ Sannipoli! Cross dalla sinistra di Giorgini, imperioso stacco di testa del numero 8 nerazzurro che sovrasta Manetta battendo il nuovo entrato Russo.

⚫️🔵 47’ Espulso 🟥 Carletti per gioco violento su Mastromonaco (tacchettata in faccia). Latina in 10 uomini.

🔴🔵 46’ SOSTITUZIONE 🔄 Nel Taranto, Russo al posto di Vannucchi. Evidentemente, per Il fortuito, ma violento, scontro di gioco con il compagno in area.

⏱ 46’ Si riparte.

➕ SECONDO TEMPO ➕

⏱ 45’+2’ Termina il primo tempo. Gara ferma sullo 0-0 e avara di conclusioni pericolose.

⏱ 45’ Concessi due minuti di recupero.

⚫️🔵 41’ Carletti raccoglie di testa un lancio di Di Livio, Vannucchi blocca a terra.

⚫️🔵 37’ Traversone lungo in area di Giorgini, provvidenziale spiazzata di Antonini ad anticipare Carletti pronto a colpire. Nell’azione, Vannucchi e Manetta si scontrano violentemente, l’arbitro ferma il gioco. I due difensori rossoblu riprendono il loro posto in campo.

⚫️🔵 33’ Sul cross basso di Carissoni dalla sinistra, una carambola stava per favorire Fabrizi, che cicca davanti a Vannucchi. Rischio per il Taranto.

⚫️🔵 30’ Sponda in area di Sannipoli per l’occorrente Carissoni, che conclude altissimo.

⚫️🔵 26’ Ammonito 🟨 Fabrizi per proteste e accenno di scorrettezze con Antonini.

⚫️🔵 15’ Pericoloso colpo di testa di Tessiore, di pochissimo sul fondo.

⚫️🔵 11’ Traversone tagliato dalla destra di Di Livio, colpo di testa di Carletti in area, impreciso.

⚫️🔵 7’ Destro di Tessiore all’interno dell’area, alto di poco.

🔴🔵 4’ Insidioso tiro cross di Ferrara, servito da De Maria, che attraversa tutta l’area spegnendosi in fallo laterale.

⏱ 1‘ Partiti.

➕ PRIMO TEMPO ➕

⚫️🔵 LATINA-🔴🔵 TARANTO 1-0

⚽️ RETI: 49’ Sannipoli (L)

⚫️🔵 LATINA 352: Cardinali; De Santis, Giorgini, Esposito; Di Livio (62’ Bordin), Sannipoli, Amadio, Tessiore (81’ Riccardi), Carissoni; Carletti, Fabrizi (68’ Rosseti, 81’ Margiotta). Panchina: Giannini, Tonti, Barberini, Di Mino, Celli, Rossi. All. Di Donato.

🔴🔵 TARANTO 3511: Vannucchi (46’ Russo); Evangelisti (84’ La Monica), Antonini, Manetta; Mastromonaco, Romano (52’ Raicevic), Labriola, De Maria, Ferrara (67’ Mazza); Guida; Infantino. Panchina: Granata, Panattoni, Chapi, Vona. All. Capuano.

🟡 ARBITRO: Simone Taricone di Perugia. Assistenti: Stefano Galimberti di Seregno e Marco Toce di Firenze. IV: Gabriele Restaldo di Ivrea.

🟨 AMMONITI: Fabrizi, Cardinali (L); De Maria (T).

🟥 ESPULSO: Carletti (L) al 47’ per gioco violento.

📌 NOTE: Terreno di gioco in pessime condizioni. Recuperi 2’/6’. Angoli 1-3