SERIE C/C – RISULTATI 6a GIORNATA

ORE 12.30

MONTEROSI 🟥-TURRIS 3-5

15’ Mbende (M), 24’ Leonetti (T), 29’ Giannone (T), 50’ Santaniello (T), 55’ Carlini (M), 61’ Carlini (M), 65’ Giannone (T), 78’ Leonetti (T)

ORE 14.30

GIUGLIANO-VIRTUS FRANCAVILLA 2-0

29’ Gladestony (G), 45’ Nocciolini (G)

FIDELIS ANDRIA-CATANZARO 0-4

30’ Vandeputte (C), 39’ Iemmello (C), 45’ Biasci (C), 74’ Vandeputte (C)

JUVE STABIA-AZ PICERNO 1-0

68’ Mignanelli (JS)

MONOPOLI-VITERBESE 0-1

25’ Nesta (M)

ORE 17.30

CERIGNOLA-MESSINA 3-0

31’ Achik (C), 72’ D’Andrea (C), 90’ Malcore (C)

CROTONE-AVELLINO 2-0

30’ Chiricò (C), 84’ Petriccione (C)

GELBISON-FOGGIA 2-0

52’ Faella (G), 65’ Gilli (G)

LATINA 🟥-TARANTO 1-0

49’ Sannipoli (L)

POTENZA-PESCARA 1-3

8’ Lescano (PE), 30’ Matino (PZ), 45’+1’ Cuppone (PE), 90’+5’ Crecco (P)

CLASSIFICA

Catanzaro e Crotone 19

Pescara 16

Turris, Juve Stabia e Latina 13

Monopoli 12

Giugliano e Gelbison 11

Cerignola e Virtus Francavilla 10

Monterosi 8

Avellino 7

Viterbese e Taranto 6

Picerno e Potenza 5

Messina e Foggia 4

Fidelis Andria 3

(Foto Max Todaro)