Taranto, 60enne latitante arrestato per truffa e peculato

Dopo accurate indagini, la Polizia di Stato ha individuato e arrestato un uomo di 60 anni originario di Taranto, condannato a giugno a una pena di sette anni e otto mesi di reclusione per truffa e peculato ai danni di un’anziana signora.

Il 60enne, che si era reso irreperibile dopo la sentenza, era stato nominato amministratore di sostegno del patrimonio della vittima, dalla quale si era indebitamente appropriato di una somma considerevole di denaro, destinandola a fini personali.

Le indagini sono partite dalla denuncia della figlia della vittima, che aveva segnalato delle irregolarità nei documenti relativi alla gestione del patrimonio. Gli investigatori hanno scoperto che l’uomo aveva fatto versare in contanti l’affitto di alcuni immobili della signora e, nel 2013, aveva aperto un conto di risparmio a suo nome, dal quale aveva sottratto quasi 23mila euro attraverso prelievi ripetuti.

Grazie a lunghe attività di sorveglianza, gli agenti della Squadra Mobile sono riusciti a rintracciare l’auto del 60enne, che veniva spostata con cautela solo di notte. L’arresto è avvenuto in via Umbria, nel centro di Taranto, dove l’uomo è stato sorpreso insieme alla sua compagna mentre stava per utilizzare la vettura. Bloccato dagli agenti, ha tentato una debole resistenza, ma è stato prontamente calmato e arrestato.

