Taranto, 6 denunce per frode sul Reddito di Cittadinanza

Nelle ultime settimane, i finanzieri di Taranto, Manduria e Castellaneta hanno condotto specifici controlli mirati a verificare la regolare percezione del Reddito di Cittadinanza. Le indagini, coordinate dal Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza di Roma e in collaborazione con l’INPS, hanno coinvolto soggetti selezionati attraverso analisi di rischio e consultazione delle banche dati.

Al termine degli accertamenti, per aver percepito illecitamente oltre 74mila euro di contributi, sono state denunciate sei persone che avrebbero falsamente dichiarato di possedere i requisiti necessari per ottenere il sussidio. I militari hanno richiesto il sequestro delle somme percepite in maniera illecita.

L’operazione conferma l’impegno costante della Guardia di Finanza e della Procura della Repubblica di Taranto nella tutela della spesa pubblica e nel contrasto alle frodi sulle misure di sostegno al reddito, la cui indebita fruizione danneggia la coesione sociale.

