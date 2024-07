Taranto, 5 reti al Viggiano davanti a 200 tifosi

Nella prima uscita stagionale, il Taranto supera con un pokerissimo la Rappresentativa Viggiano, composta da calciatori di Eccellenza e Promozione. Di Fabbro (doppietta), Bocic, De Santis e Capone le reti che hanno deciso la sgambata, seguita da circa 200 tifosi provenienti da Taranto e che hanno incitato per tutta la durata del match: 37 minuti il primo tempo, 39 la ripresa.

Nella prima frazione, Capuano ha schierato con il 343 quella che, al momento, dovrebbe essere la formazione titolare: Nobile tra i pali, Riggio, Miceli ed Enrici centrali; Pierozzi, Cerretelli, Calvano e Ferrara in mediana; Bocic, De Marchi e Fabbro sulla linea degli attaccanti.

Nella ripresa, stesso modulo, ma interpreti diversi: Capuano ha mandato in campo anche quattro under in prova: Matteo Frabola (centrocampista centrale 2006), Matteo Arcamone (centrocampista centrale 2004), Luca Padovano (centrocampista centrale 2005) e Gabriele Uva (portiere 2004). Assente il portiere Soncin per un problema muscolare.

TARANTO-RAPPRESENTATIVA VIGGIANO 5-0

RETI: 9’ Fabbro, 35’ Fabbro. 41’ Bocic, 73’ De Santis, 78’ Capone

TARANTO 343 1° tempo: Nobile; Riggio, Miceli, Enrici; Pierozzi, Cerretelli, Calvano, Ferrara; Bocic, De Marchi, Fabbro. All. Capuano.

TARANTO 343 2° tempo: Nobile (61’ Uva); De Santis, Miceli (55’ Padovano), Enrici (61’ Fravola); Pierozzi (55’ Mastromonaco), Fiorani, Matera, Ferrara; Bocic (55’ Arcamone), Simone, Capone. All. Capuano.

RAPPR. VIGGIANO 352: Rinaldi (64’ Casella); Latorraca, Pantiru, Milano; Santalucia, Mazzeo, Pizzo, Lombardi, Gioiello; Cantisani, Bellanger. Panchina: Torzillo, Aliati, Petrone, Gargaro, Gioia, Pierri, Cortese, Dipierri, Isoldi. All. Vignati.

Arbitro: Antonio Petrocelli di Moliterno.

