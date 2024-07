Ufficiale, Matera: ingaggiato il centrocampista Davide Incerti

Il Matera ha ufficializzato l’acquisito, a titolo definitivo, di Davide Incerti. Nato il 22 giugno 2002, è un centrocampista di carattere con doppio passaporto italo-cubano. Nonostante la giovane età, ha già vissuto importanti stagioni in Serie C e D. Prodotto del vivaio del Genoa, Incerti ha indossato la maglia della Ternana Primavera, poi quelle di Atletico Uri e Olbia. Il mediano vanta anche delle presenze con la nazionale cubana in occasione delle qualificazioni per il Mondiale del 2022.

