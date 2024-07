Taranto, Capuano e Fabbro dopo il primo test stagionale

Taranto: Capuano, ‘La squadra va rafforzata’

(Di Lorenzo Ruggieri) Prima sgambata stagionale per il nuovo Taranto in quel di Viggiano, dove i rossoblù hanno affrontato una rappresentativa locale. Cinque le reti siglate dagli ionici, mentre i due portieri Nobile e Uva hanno mantenuto la porta inviolata. “Avevamo tanti ragazzi in prova e i carichi di lavoro erano importanti – dichiara Capuano dopo il match -. Sono soddisfatto di questo allenamento, ma soprattutto del bagno di folla dei tifosi, sono la nostra forza. Ora bisogna lavorare e andare avanti, ma la strada è quella giusta. Anche il più stupido degli addetti ai lavori sa che questa squadra va rafforzata con almeno quattro o cinque giocatori di esperienza e qualità. Attualmente non siamo proponibili per un campionato di Serie C, ma non bisogna avere fretta. Sappiamo dove intervenire e mi auguro che già per la prima uscita ufficiale avremo nuovi giocatori”.

Taranto: Fabbro, ‘Lavoriamo in vista del match col Benevento’.

(Di Lorenzo Ruggieri) La prima rete del Taranto 2024/25 porta la firma di Michael Fabbro, autore di una doppietta nella prima uscita stagionale dei rossoblù. “Speriamo sia di buon auspicio – ha commentato l’attaccante degli ionici, il quale ha poi aggiunto -. Le prime amichevoli non sono mai facili. È stato un buon test, ma dobbiamo trovare la nostra miglior condizione. Siamo in tanti della scorsa stagione e dobbiamo essere bravi a trasmettere la mentalità ai nuovi arrivati. Anche i più giovani, però, hanno tanta voglia di lavorare ed è positivo. Già l’11 agosto affronteremo una partita importante e speriamo di arrivare a Benevento al top della forma”.

