Il Taranto accelera: Andrea Schenetti nel mirino

Il Taranto preme sull’acceleratore per rinforzare la squadra in vista. Nelle ultime ore è tornato in auge il nome di Andrea Schenetti, ex centrocampista del Foggia, attualmente svincolato. La compagine rossoblù avrebbe già avviato un primo contatto con il giocatore, che sembra apprezzare la destinazione.

Dopo un lungo corteggiamento iniziato nella sessione invernale dello scorso gennaio, Schenetti è considerato il sostituto ideale di Bifulco, passato al Trapani, adattabile sia nel 3-4-3 che nel 3-4-1-2.

Con la maglia del Foggia, Schenetti ha collezionato nella passata stagione 30 presenze con 4 reti. Le prossime ore saranno cruciali per capire se il futuro del centrocampista si tingerà di rossoblù.

