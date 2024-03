Taranto -4, Chiacchio: ‘Attendiamo motivazioni, poi faremo ricorso’ (video)

L’avvocato Eduardo Chiacchio spiega quali sono i prossimi passi che seguirà il Taranto per ricorrere alla penalizzazione di 4 punti inflitta dal Tribunale Federale Nazionale. L’avvocato Chiacchio sottolinea come al 16 febbraio il Taranto non abbia pendenze, pertanto sarebbe scongiurato il rischio di ulteriori punti di penalizzazione. Ecco l’intervista completa.

