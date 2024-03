Fidelis Andria, vietato fermarsi: vincere con la Paganese per agganciare il terzo posto

Adesso conta solamente non fermarsi, adesso conta solamente andare. Direzione playoff, più che direzione promozione diretta ormai: la Fidelis Andria si avvicina al prossimo appuntamento di campionato con la volontà di dare continuità alle ultime due preziose vittorie consecutive conquistate contro Fasano e Angri. Domenica al Degli Ulivi, nella riedizione dello spareggio per la permanenza in Serie C vinto dai biancoazzurri ormai quasi due anni fa, arriverà la Paganese settima della classe e reduce da una serie di tre risultati utili, gli stessi conquistati dai federiciani da quando sulla panchina c’è mister Scaringella. Se non si tratta di un vero e proprio dentro-fuori per i playoff, poco ci manca: le due formazioni sono distanti tre lunghezze in classifica, ma i pugliesi, quarti a quota 42, hanno la possibilità di dare una spallata quasi definitiva agli avversari. In palio ci sono punti pesanti per avvicinare il podio della graduatoria, con Nardò e Martina, rispettivamente terza e seconda forza della classe, chiamati a sfidarsi tra loro in terra salentina. Comunque andrà, se Donida e compagni faranno il loro, si parlerà insomma di aggancio al terzo posto.

Vietato sbagliare, dunque. Squadra che vince non si cambia ed è proprio in ragione di ciò che sembra difficile ipotizzare cambiamenti nell’undici titolare rispetto all’incontro dello scorso weekend. Spazio al 4-3-3 con Venanzio, Jefferson e Strambelli a far da riferimenti offensivi e con Cecere e Bottalico ad agire da mezzale al fianco di Cancelli. Giambuzzi e Riefolo i candidati a partire dal primo minuto sulle corsie laterali difensive, ai lati degli inamovibili Donida e Ferrara. Unica possibile variazione la presenza dall’inizio di uno scatenato Varsi, matchwinner in terra campana: se ciò accadesse, a farne le spese potrebbe essere Venanzio, con conseguente inserimento di un under come Padalino, al rientro dal turno di squalifica, al posto di Giambuzzi nel quartetto arretrato.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author