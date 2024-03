Potenza stregato da Lanini: il Benevento vince 2 a 0 al “Viviani”

Al “Viviani”, per questa 30esima Giornata, arrivano le “streghe giallorosse” di Gaetano Auteri per spaventare dall’alto del secondo posto in classifica i “leoni rossoblù” bloccati nel limbo tra zona play off e zona play out. Benevento che non dovrà perdere terreno sulla capolista Juve Stabia, Potenza che dovrà al più presto raggiungere l’obbiettivo salvezza. Marchionni senza Volpe squalificato, sceglie Rossetti a fianco di capitan Caturano.

Parte bene il Potenza con Schiattarella che dopo 120 secondi prova il piattone dal limite con la palla che termina di poco al lato. Al nono rete annullata a Caturano che parte con un attimo di ritardo sul passaggio di Rossetti, finendo in fuori gioco. Al minuto 12 è Maisto a provarci in girata, ma il pallone termina sull’esterno della rete. Ospiti che passano in vantaggio alla prima vera occasione con Lanini (0-1) al 33esimo che calcia forte dal limite e batte Alastra. Dopo cinque minuti è ancora il numero 90 giallorosso a siglare il raddoppio (0-2) con un destro al volo, su assist di Starita, che beffa ancora l’estremo difensore rossoblù sul suo palo.

Nella ripresa bisogna portare il cronometro al 71esimo per vedere la prima conclusione con Starita che da posizione defilata non inquadra la porta. La risposta del Potenza arriva al 73esimo con Candellori prima che impegna Palerai alla parata e Hadziosmanovic che sulla respinta la spara sull’esterno della rete. A tre minuti dal 90esimo, Terranova ha sulla testa la palla del tre a zero ma questa volta Alastra è reattivo alla parata in corner.

Non c’è altro in un secondo tempo in cui i padroni di casa hanno fatto davvero poco sotto il profilo del gioco e della personalità per provare a recuperare il match. Benevento nettamente superiore che conquista la quarta vittoria di fila e l’undicesimo risultato utile consecutivo dall’arrivo in panchina di Tano Auteri. Per Marchionni l’obbietto salvezza è ancora lontano ma non irraggiungibile.

IL TABELLINO DI POTENZA – BENEVENTO

Giovedì 7 marzo 2024, ore 20.30, stadio “A. Viviani”: 30a Giornata Campionato Serie C – Girone C

POTENZA (3-5-2): Alastra; Armini, Sbraga, Verrengia; Hadziosmanovic, Candellori, Schiattarella (36’ Castorani), Maisto (62’ Saporiti), Burgio; Rossetti (62’ Mazzeo), Caturano.

A disp.: Ioacovino, Cucchietti, Marchisano, Maddaloni, Kumi, Steffè, Hristov, Pace, Spaltro, Paura, Petti.

All.: Marco Marchionni

BENEVENTO (3-4-3): Paleari; Berra (86’ Viscardi), Terranova, Capellini; Simonetti, Karic (86’ Pinato), Nardi, Improta; Ciano (68’ Bolsius), Lanini (77’ Carfora), Starita (77’ Masciangelo).

A disp.: Nunziante, Manfredini, Benedetti, Kubika, Ferrante, Agazzi, Rillo, Perlingieri, Talia, Ciciretti.

All.: Gaetano Auteri

Arbitro: Emmanuele (Pisa)

Guardalinee: Bianchini (Perugia) – Zanellati (Seregno)

Quarto Uomo: Sciolti (Lecce)

POTENZA 0 – 2 BENEVENTO

MARCATORI: 33’, 38’ Lanini

AMMONITI: 14’ Starita, 42’ Improta, 53’ Castorani, 56’ Alastra, 56’ Terranova, 62’ Hadziosmanovic, 66’ Karic

ESPULSIONI:

CORNER: 6 – 6

RECUPERO: 2’ – 5’

SPETTATORI: 2124

INCASSO: euro 20.187.00

