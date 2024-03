Taranto 2026, Comune anticipa 200mila euro per nuovo Comitato

Nel corso dell’assemblea di indirizzo del vecchio comitato organizzatore, il Comune e la Provincia di Taranto hanno definitivamente formalizzato il proprio recesso, poiché da mesi opportunamente ingaggiati nella nuova governance dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. “Si perde troppo tempo in tatticismi politici inutili, pertanto il Comune di Taranto anticiperà dal proprio bilancio 200 mila euro nelle prossime ore per lo start-up del nuovo Comitato Mediterraneo. Mi aspetto di vedere confermata a stretto giro su questa vicenda una certa risolutezza anche da parte di Governo e CONI”, ha detto in una nota Rinaldo Melucci, sindaco di Taranto.

