‘Il voto per la Provincia rafforza maggioranza Comune di Taranto’

“La lista promossa dalla maggioranza del Comune di Taranto e da altri amministratori di comuni della provincia ha ottenuto un risultato al di sopra delle proprie aspettative e, soprattutto, al di sopra della propria base di partenza. Infatti, la lista “Comunità Jonica” ha ottenuto a Taranto 19 voti, due voti ponderati in più rispetto ai suoi 17, consolidando significativamente la propria forza nel comune capoluogo. Inoltre, ha ottenuto il voto di ben 59 amministratori dei comuni della provincia, dimostrando di non essere una realtà circoscritta solo alla città di Taranto”, scrivono in una nota Gianni Azzaro, vicesindaco e assessore del Comune di Taranto, Michele De Martino e Valerio Papa, entrambi consiglieri comunali di Taranto.

”Invece, risulta del tutto fuori luogo il trionfalismo della lista dei cosiddetti “progressisti”, che hanno ottenuto un risultato al di sotto del loro bacino potenziale che a Taranto era di 8 voti, avendone ottenuti soltanto 7. Da segnalare il risultato particolarmente negativo del “PD ufficiale” che dimezza la propria rappresentanza in Provincia passando da 2 ad un solo consigliere. Va registrata, inoltre, la cocente sconfitta del centrodestra che dimezza i suoi consiglieri passando da sei a tre consiglieri”, aggiungono.

“Questi sono i numeri incontestabili delle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale, che confermano che la politica basata sulla contrapposizione pregiudiziale, a prescindere dal merito dei provvedimenti amministrativi, non paga e rischia solo di creare danni alle comunità del nostro territorio”, concludono Azzaro, De Martino e Papa.

