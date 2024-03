Taranto 2026, Regione trasferisce a Comune 500mila euro

Si è tenuta, nella giornata di lunedì 18 marzo, l’assemblea dell’originario Comitato d’Indirizzo dei Giochi del Mediterraneo. La riunione, finalizzata all’approvazione del bilancio 2023 e alla messa in liquidazione del comitato a seguito dell’istituzione del “nuovo”, ha visto la partecipazione del presidente della Regione Puglia e di tutti i membri dell’Assemblea, ad eccezione dei rappresentanti del C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) e del C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) e del Ministero dello Sport.

In via preliminare, l’Assemblea ha preso atto del recesso dal Comitato organizzatore del Comune di Taranto e della Provincia di Taranto a seguito di una comunicazione formale, confermata oggi in sede assembleare dallo stesso sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, anche in qualità di presidente della Provincia di Taranto.



È stato, inoltre, affrontato il tema della efficacia delle pregresse comunicazioni del C.O.N.I. e del Ministero dello Sport, indirizzate non già al Comitato dei Giochi del Mediterraneo, destinatario competente, ma ai singoli membri del medesimo, con le quali si manifestava l’intenzione di ritirarsi dalla governance del Comitato, senza tuttavia formalizzare tale decisione ai sensi dello statuto.

L’Assemblea ha votato all’unanimità l’intenzione di richiedere conferme formali da entrambi gli enti prima di prendere atto ufficialmente del loro recesso. Solo dopo aver recepito tali volontà, verrà urgentemente convocata una nuova assemblea affinché si possa procedere con i necessari adempimenti amministrativi per l’approvazione del bilancio e lo scioglimento del comitato stesso.

Successivamente, il presidente Michele Emiliano ha sollevato preoccupazioni riguardo ai contratti attivi all’interno del vecchio Comitato, sottolineando l’importanza di dare continuità ai medesimi nel contesto della transizione verso il nuovo comitato. In tale ottica, il presidente Emiliano ha suggerito di esplorare la possibilità che il nuovo comitato acquisisca i contratti attuali al nuovo comitato nell’ottica di preservare e valorizzare le esperienze acquisite, oltre che di evitare potenziali contenziosi ed i relativi oneri. Tale circostanza non solo garantirebbe continuità nello svolgimento dei lavori ma rappresenterebbe un importante risparmio oltre che una sostanziale semplificazione nelle operazioni di “passaggio” dal vecchio al nuovo Comitato.

“La complessità delle necessarie procedure e dei relativi tempi richiesti si sarebbe potuta evitare ove i ministri competenti avessero accettato la proposta della regione puglia di procedere ad una modifica dell’assetto istituzionale del comitato organizzatore e non alla costituzione del nuovo” dichiara il presidente Emiliano.

A margine dell’assemblea il Presidente Emiliano ha comunicato che la Regione Puglia, a valle dello stanziamento di 800mila euro a fondo perduto previsto nel bilancio 2024, ha proceduto al trasferimento al Comune di Taranto di 500mila euro per consentire il funzionamento immediato del nuovo comitato con la finalità di perseguire nel modo più efficace l’obiettivo dell’organizzazione dei Giochi.

