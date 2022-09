Tamponamento sulla S.S.7 Due feriti

È di tre mezzi coinvolti e due feriti il bilancio di un tamponamento avvenuto,poco dopo le 22.00 di mercoledì 29settembre , sulla strada statale 7 all’altezza dello svincolo per Sandonaci, in direzione Taranto . Per cause ancora in corso di accertamento, un Apecar che trasportava elettrodomestici ha impattato con due autovetture Golf,perdendo una parte del carico , terminato sul manto stradale. Sul posto, è intervenuta una pattuglia della polizia locale di Brindisi per i rilievi del caso e due ambulanze del 118 per soccorrere i feriti. Le persone coinvolte nell’incidente sembra non abbiano riportato gravi conseguenze dalla collisione tra i mezzi. La zona è stata messa in sicurezza.